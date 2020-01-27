مصر | ضبط شخص بحوزته 40 قطعة يشتبه في أثريتها بأسيوط

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تمكنت الأجهزة الأمنية، في القبض على أحد الأشخاص، بأسيوط لحيازته 40 قطعة أثرية بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط، بحيازة بعض القطع التي يشتبه في أثريتها بمسكنه بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت قوة أمنية من الإدارة العامة لشرطة السياحة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، تم استهداف مسكن المذكور بدائرة مركز شرطة القوصية وأمكن ضبطه.



وبالتفتيش تم ضبط 40 قطعة مختلفة "يشتبه في أثريتها" وذلك على النحو التالي:- وبالتفتيش تم ضبط 40 قطعة مختلفة "يشتبه في أثريتها" وذلك على النحو التالي:- 14 تمثال أوشابتي من الحجر الجيري أخضر اللون بأطوال 12 سم – 18 سم تقريبًا، 3 تمثال أوشابتي من الحجر الجيرى أبيض اللون بأطوال 12 سم تقريبًا، 3 تمثال من الفخار بطول 10 سم – 15 سم تقريبًا، 5 مسرجة من الحجر الجيري بأحجام مختلفة لها فتحتان، 4 قطع من الفخار على شكل عين بأحجام مختلفة، 4 رأس تمثال من الفخار مختلفة الأحجام والأشكال،4 عملات معدنية ذهبية اللون، تمثال من الحجر الجيرى أزرق اللون بطول 13 سم تقريبًا، تمثال من الفخار على شكل طائر بطول 7 تقريبًا، جعران من الحجر الجيرى بطول 2 تقريبًا. وبمواجهته اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الاتجار، وبعرض القطع المضبوطة على مفتشي آثار المنطقة الشمالية بأسيوط أفادوا بأثريتها وترجع للعصرين الفرعونى والعصر الإسلامي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.