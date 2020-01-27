مصر | "ضبط 3 قضايا" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضبط 3 قضايا" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 3 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع، سجائر، حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض قرابة 2 مليون جنيه.
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 1 قضية.
في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط 2 قضية.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد 20 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 962 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 197 حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط 5 قضايا متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.