مصر | "ضبط 3 قضايا" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضبط 3 قضايا" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 3 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع، سجائر، حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض قرابة 2 مليون جنيه.

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 1 قضية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط 2 قضية.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد 20 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي.

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في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 962 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 197 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط 5 قضايا متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

