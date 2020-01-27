مصر | ضبط 70 ألف لتر سولار قبل بيعه في السوق السوداء بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 70 ألف لتر سولار قبل بيعه في السوق السوداء بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مكبرة، لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت عن ضبط 1027 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، كالتالي:

ضبط مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، لحيازته 19.500 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام، معبأة داخل تنكات بفحصها ظاهريًا تبين أنها مخلوطة بكميات من المواد البترولية السولار مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة قسم شرطة الأميرية بمحافظة القاهرة، لعدم انتظام القيد بدفاتر 21 بترول الخاص بالمحطة وعدم ترحيل الرصيد المتبقى من اليوم السابق لليوم، ولتجميعه 70000 لتر سولار- بنزين 92، دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمي فى السوق السوداء، قدرت بقيمة مالية 495500 جنيه تقريبًا.

القبض على مالك مخزن لتجارة مستحضرات التجميل، بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 1210 عبوة مستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة ومنتهية الصلاحية، ذات الأثر البالغ الضرر بالصحة العامة مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.