مصر | "مباحث التموين" تضبط مصنع دفايات كهربائية دون ترخيص بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مباحث التموين" تضبط مصنع دفايات كهربائية دون ترخيص بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، في ضبط مسئول عن مصنع دفايات كهربائية، كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، لإدارته المصنع دون ترخيص.
وكما تبين أنه يصنع وينتج كميات كبيرة من الدفايات الكهربائية دون بيانات ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، بقصد طرحها بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية 400 دفاية، 1000 شمعة دفاية، 600 بطارية كشاف، 300 قاعدة دفاية، 300 هيكل دفاية، 1000 كرتونة دفاية فارغة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غشًا بذلك جمهور المستهلكين.