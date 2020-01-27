مصر | "الأمن العام" يضبط عاطلين تخصصا في سرقة الدرجات النارية بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط عاطلين تخصصا في سرقة الدرجات النارية بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، في القبض على عاطلين تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمنوفية.

ونجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، في القبض على عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، متخذين من دوائر قسم ومركز شبين الكوم، مركز قويسنا مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.



وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما 4 وقائع، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

