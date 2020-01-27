مصر | "مكافحة المخدرات" تضبط عاطلين بحوزتهما 100 طربة حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكافحة المخدرات" تضبط عاطلين بحوزتهما 100 طربة حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في القبض على عاطلين من العناصر الإجرامية الخطرة، في مجال الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة وادي النطرون بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف العنصرين بالأكمنة اللازمة وضبطهما بمدخل الطريق الدولي العلمين وادي النطرون، وتقاطعه مع الطريق الصحراوي الإسكندرية-القاهرة، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.

وتم ضبطهما وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها "25" خمسة وعشرون كيلو جرام، مبلغ مالي، وهاتفي محمول. وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفنيش، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع وهاتفي المحمول للاتصال بعملائهما.