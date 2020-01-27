مصر | بداية من الجمعة.. غلق جزئي بشارع الهرم لمدة 3 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بداية من الجمعة.. غلق جزئي بشارع الهرم لمدة 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" شارع الهرم جزئيا؛ لتنفيذ أعمال نقل مرافق "غاز طبيعي المتعارضة مع مسار المشروع".

وأعلنت إدارة المرور، غلق شارع الأهرام جزئيًا أمام سينما الهرم في الاتجاهين دون تعطيل لحركة المرور ولمدة 3 أيام تبدأ الجمعة الموافق 31/1/2020 وتنتهي الأحد الموافق 2/2/2020 على أن يكون العمل في الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الـ5 صباحًا فقط.

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كما سيتم تنفيذ الأعمال أعلى الرصيف بالاتجاهين بدايةً من سينما الأهرام وحتى شارع خوفو لمدة 7 أيام تبدأ اليوم الاثنين الموافق 2/7/12020 وحتى الأحد الموافق 2/2/2020 على أن يكون العمل طوال 24 ساعة.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع مختلف الجهات؛ للانتهاء من الأعمال خلال المدد المعلنة دون تأخير وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

وتهيب إدارة مرور الجيزة المواطنين من المارة وقائدي السيارات بالالتزام بإرشادات اللوحات واللجان المرورية التي من المقررة نشرها بمحيط مناطق العمل تجنبًا للتكدسات.