أخبار مصر | وزير النقل: لأول مرة في مصر قطار درجة ثالثة مكيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: لأول مرة في مصر قطار درجة ثالثة مكيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماع لجنه النقل بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الاثنين، إن رقم تليفوني الخاص متاح للجميع، فضلًا عن أنه يتلقى شكاوي المواطنين عليه، مشيرا إلى وصول شكوى من مواطن أسواني وطلب بحلها على الفور.

وأضاف كامل الوزير في كلمته، أن الوزارة كانت مدانة في نهاية العام الماضي بـ ٧٨ مليار جنيه وقد استطاعت تسديد ٣٥ مليار من جميله بيع الخردة والأراضي وماكينات التذاكر والغرامات وخلال عامين أو ثلاثة سنكون استطعنا تسديد ديون الوزارة لخزينة الدولة.

وأكد أنه لأول مرة في مصر يكون هناك قطار درجه ثالثة مكيف، وأنه منذ توليه الوزارة وهو يضع الصعيد على رأس اهتماماته، لافتا إلى أن الوزارة أيضا اهتمت بالطرق الداخلية.

واستأنفت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان.