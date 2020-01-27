أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة بسبب كثرة الحوادث على طريق المريوطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة للحكومة بسبب كثرة الحوادث على طريق المريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وطالب النائب باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمنع تكرار الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، ووجود خطة دائمة لصيانة الطرق والتأكد من تطبيق وتوفير معايير السلامة. وقال "الدالي"، في بيان له اليوم الاثنين: إن طريق المريوطية أصبح طريقا للموت بسبب الإهمال وعدم الاهتمام بتطوير الطرق وتوفير معايير الأمان والسلامة، للحد من وقوع حوادث السيارات وإزهاق أرواح المواطنين.

تقدم صبحي الدالي، عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، لتوجيهه إلى وزير النقل والمواصلات، بشأن الحوادث المتكررة على طريق المريوطية.

كما طالب الجهات المعنية بالقيام بتحليل المخدرات بشكل دوري على السائقين، وسحب رخصة أي سائق متعاطي للمخدرات.

