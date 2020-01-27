أخبار مصر | وظائف للمعلمين والإداريين.. فتح باب التقديم للمدرسة المصرية اليابانية بميت غمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وظائف للمعلمين والإداريين.. فتح باب التقديم للمدرسة المصرية اليابانية بميت غمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية، فتح التقديم لمرحلة رياض الأطفال (KG1 - KG2) بمدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك عبر الرابط من هنا.

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه من المقرر قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال، بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020-2019، استجابة لرغبة أهالي ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأشارت إلى أنه من المقرر، الإعلان عن وظائف للالتحاق بفريق عمل المدرسة من معلمين ووظائف إدارية، وذلك عبر الرابط التالي من هنا .

جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية، سيصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.