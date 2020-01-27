أخبار مصر | وزيرة البيئة: رعاية الرئيس لمبادرة "اتحضر للأخضر" رسالة قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة: رعاية الرئيس لمبادرة "اتحضر للأخضر" رسالة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وكشفت وزيرة البيئة، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أننا كنا نتمنى كمسئولين عن البيئة، في مصر، سواء في الحكومة أو القطاع المدني أو الخاص، أن توضع أجندتنا على أولويات القيادة السياسية، ما تحقق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح مثالا يحتذى به على مستوى العالم.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمبادرة "اتحضر للأخضر"؛ لنشر الوعي البيئي، تعد من أهم الرسائل القوية داخل وخارج مصر، بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية.

وأكدت الوزيرة، أن هذه المبادرة بدأت بفكرة من خلال دراسات تمت منذ عام ونصف العام لاستراتيجية الاتصال البيئي، وهي استراتيجية تم اطلاقها في بداية دورة الانعقاد لمجلس النواب من داخل لجنة الطاقة والبيئة للتعرف على الفجوات التي تواجهنا للوعي بموضوعات البيئة وأهميتها في حياتنا وزيادة هذا الوعي.

وأشارت إلى أن اختيار لفظ "الأخضر" لكونه معروفا في المجتمع البيئي بأنه كل شيء صديق للبيئة بكل مشتملاتها أما كلمة "اتحضر" فتعني الرجوع للحضارة القديمة.

وأعلنت أن تنفيذ المبادرة، سيستغرق ثلاث سنوات لأننا لن نستطيع في عام واحد أن نصل للوعي البيئي الذي نستهدفه لكافة المواطنين.

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ولفتت إلى أنه للوصول إلى هذا الوعي وحتى يستوعب المواطنون موضوعات معقدة مثل تغيير المناخ والتنوع البيولوجي، لابد أن نبدأ بالتوعية بإغلاق صنبور المياه والكهرباء، وإلى أن المبادرة ستشمل جميع محافظات الجمهورية وستتناول موضوعا بيئيا محددا كل شهر.



وأردفت أنه خلال شهر يناير الحالي، تناولنا "موضوع التشجير" على مستوى 7 محافظات، وهو موضوع قريب من المواطن ويتزامن مع الاحتفال اليوم الاثنين، بـ"يوم البيئة الوطني".

ولفتت إلى أن الحملة ستتناول، بعد ذلك "موضوع إزالة المخلفات"، وفي فصل الصيف ستتناول المبادرة موضوعات ترشيد طاقة الكهرباء والتنوع البيولوجي والحد من استخدام أكياس البلاستيك، وموجات نوبات تلوث الهواء الحادة.