أخبار مصر | أنشطة ثقافية ودورات تنمية لأبناء الأسمرات بإجازة منتصف العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشطة ثقافية ودورات تنمية لأبناء الأسمرات بإجازة منتصف العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والدورات التأهيلية والفنية لتلاميذ شباب مدينة الأسمرات، واستغلال طاقاتهم وزيادة الوعي الثقافي والفني لديهم، خلال فترة إجازة نصف العام؛ لاكتشاف المواهب والعمل على صقلها، بالتعاون بين أجهزة المحافظة المختلفة والمتمثلة في مديرية الثقافة وجهاز تنمية الموارد البشرية والحي وعدد من الجمعيات الأهلية.

وقال المحافظ: إن أعمال الدورات تشمل تدريب الطلاب على الأعمال الفنية والثقافية وإعادة تدوير المخلفات، بالإضافة إلى عدد من الندوات التوعوية، وكذلك تنظيم رحلات للمناطق التراثية والسياحية بالقاهرة لتعريفهم بمعالم القاهرة السياحية المختلفة.



وأكد المحافظ اهتمام القيادة السياسية بدعم الأسر المنتقلة إلى حي الأسمرات، وأن المشروع لا يستهدف فقط توفير مسكن ملائم لسكان المناطق العشوائية ولكن يستهدف أيضا غرز القيم الاجتماعية الإيجابية لديهم. وأكد المحافظ اهتمام القيادة السياسية بدعم الأسر المنتقلة إلى حي الأسمرات، وأن المشروع لا يستهدف فقط توفير مسكن ملائم لسكان المناطق العشوائية ولكن يستهدف أيضا غرز القيم الاجتماعية الإيجابية لديهم. وأضاف المحافظ، أن مشروع "الأسمرات" بمراحله الثلاثة تم تصميمه بعناية خصيصًا لأهالينا الذين عانوا طويلاً من الحياة في مناطق عشوائية تم تصنيفها بأنها شديدة الخطورة.

ونوه بأن "الأسمرات" تحديداً من المشروعات الأكثر تميزاً التي تم تنفيذها؛ لأنه مجتمع متكامل وكبير أصبح لأهاليه وقاطنيه حياة جديدة بخدمات أفضل وأصبح للأطفال ملاعب كبيرة، ومكتبات ومدارس، ما يسهم في نموهم البدني والذهني، كما تتوافر فيه مساحات خضراء ومسجد ومدارس وكافة الخدمات التي يحتاجها قاطنيه.

