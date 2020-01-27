أخبار مصر | فبراير.. إيطاليا تنظم معرضا للمستنسخات الأثرية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فبراير.. إيطاليا تنظم معرضا للمستنسخات الأثرية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عمرو الطيبي، المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بوزارة السياحة والآثار: إنه بالتعاون مع الوحدة، سوف تنظم مدينة فينيسيا الإيطالية، معرضًا للمستنسخات الأثرية المصرية، ابتداء من منتصف فبراير المقبل.

وأضاف "الطيبي" أن هذا المعرض من إنتاج وحدة النماذج والمستنسخات الأثرية بوزارة السياحة والآثار، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور الإيطالي وخاصة الأطفال للتعرف على بعض من أهم كنوز الآثار المصرية القديمة ومعالمها الأثرية والسياحية.

وتابع أن المعرض هو الثاني من نوعه في إيطاليا، حيث أقيم المعرض الأول بمدينة فيتربو الإيطالية في مايو عام 2018، واستقبل أكثر من مائة ألف زائر، ما يمثل نقطة جذب للتعرف على معالم الآثار والحضارة المصرية القديمة، ويسهم في الترويج والتسويق لزيارة مصر وتنشيط حركة السياحة الثقافية بإيطاليا.

ويضم المعرض 70 نموذجا أثريا من الآثار المصرية، تم إنتاجها للمشاركة في المعرض، من بينهم تمثال الكاتب المصري الشهير وقناع كلٍ من يويا وتويا، والتمثال النصفي للملكة نفرتيتي، ورأس للملك أخناتون، إضافة إلى عدد من النماذج المتميزة من مجموعة الملك توت عنخ آمون؛ مثل العجلة الحربية والخنجر الملكي لتوت عنخ آمون، ومجموعة من الدروع الحربية المطعمة ومجموعة مميزة من الحلي والمجوهرات وبعض أدوات الصيد.