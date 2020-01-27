أخبار مصر | "سياحة النواب" تبحث ضوابط البوابة الإلكترونية للعمرة والضوابط اليوم

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تعقد لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، اليوم الاثنين، اجتماعا لاستكمال مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة والضوابط المنظمة لها.

وكما تبحث اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: الدكتور محمد أحمد فؤاد، وزكريا حسان، بشأن وجود ممارسات مخالفة في تنظيم تأشيرة الحج والعمرة مما يترتب عليها ضرر بالغ للمعتمرين والحجاج وتسبب في منع المواطنين عن أداء شعائرهم الدينية بحرية.