أخبار مصر | بعد قليل.. "إسكان البرلمان" تناقش عددا من طلبات الإحاطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. "إسكان البرلمان" تناقش عددا من طلبات الإحاطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الإسكان والتعمير، بمجلس النواب، اجتماعًا بعد قليل، برئاسة عماد سعد حمودة؛ اليوم الاثنين؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

ومن بين طلبات الإحاطة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عقل، بشأن عدم تنفيذ 19 مقايسة في 19 قرية تابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية في عمليات الصرف الصحي ومياه الشرب رغم وجود مقايسات والدراسة الفنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود العتماني، بشأن سرعة البدء في تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بمنطقة شرق السكة الحديد ــ المطرية ـ الدقهلية ؛ إضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية ليسا الجمالية بمدينة الجمالية محافظة الدقهلية.

اللجنة تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب أحمـد همام، بشأن نقص مياه الشرب بقرى خط العمد محافظة الدقهلية، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي درين، نبـــروه، الدقهلية.

