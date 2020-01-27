أخبار مصر | اليوم.. صرف ملفات راغبي التطوع بالقوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. صرف ملفات راغبي التطوع بالقوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذلك بعد تصديق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إعلان قبول دفعة جديدة من المتطوعين؛ للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الإدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود، اعتبارًا من اليوم الاثنين.
ومن المقرر، صرف وتقديم ملفات التطوع، لقوات حرس الحدود، بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان، ومقرها محافظة أسوان، خلف الاستاد الرياضي، اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس 27 فبراير، على أن يتم قبول الملفات بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارا من يوم السبت 1 فبراير حتى الخميس 5 مارس.
وتتضمن شروط التقدم:
الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية المهنية الرياضية) بمجموع 60% كحد أدنى.
وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء "قصاصي الأثر" لصالح قوات حرس الحدود فيقبل الحاصلين على الإعدادية العامة وما يعادلها -راسبي الإعدادية الحاصلين على الشهادة الابتدائية- الملمين بالقراءة والكتابة على أن يكونوا من قاطني محافظات أسوان وقنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.
ويشترط في المتطوع أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج، إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، وعلى ألا يقل سن المتطوع عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما.
ومن المستندات المطلوبة: صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة أو مستخرج رسمى معتمد ومختوم على أن يقدم الأصل عند الالتحاق، وشهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار، وصورة بطاقة الرقم القومي في حالة بلوغ الشاب 16 سنة، وصورة الموقف التجنيدي لمن حل عليه الدور للتجنيد.
كما تتضمن المستندات، صحيفة الحالة الجنائية + صورة منها، و8 صورة فوتوغرافية حديثة 4x 6 ألوان، وصورة بطاقة الرقم القومي للوالد والولدة أو ولي الأمر، وبيان القيد العائلي للوالد مميكن حديث الإصدار + صورة منه، فضلًا عن باقي المستندات المتواجدة بالحافظة التى يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع.