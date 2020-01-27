أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لإعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لإعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزير التعليم: النتيجة ستظهر على التابلت

مصدر: النسب جيدة وسيتم إعلانها خلال مؤتمر صحفي

انتهى المركز القومي للامتحانات من تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الثانوية تقوم بتجميع الدرجات ورصدها على أن يتم إرسالها للوزارة؛ ليتم إعلانها رسميًا.

وأشارت المصادر إلى "الخليج 365"، أن 90% من المدارس قد انتهت من تجميع الدرجات وتم إرسالها للوزارة ويظل نسبة صغيرة من المدارس هى التى لم ترسل النتيجة حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن النسبة الأولية للنجاح جيدة بخلاف السنوات الماضية، وأن الشئون القانونية بالوزارة مازالت تعمل على فحص المحاضر الخاصة بالغش.

Advertisements

وأوضحت المصادر، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سوف يقوم بإعلان النتيجة خلال مؤتمر صحفي الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على قدم وساق حتى يتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأشار الوزير خلال تصريحه إلى "الخليج 365"، أن الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا سيحصلون عليها عن طريق التابلت، أما من كان امتحانه ورقيًا سيحصل على نتيجته من المدرسة، مضيفا أن إعلان النتيجة سيكون خلال الأيام المقبلة.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم، منشورًا مهمًا وعاجلًا موجهًا للمديريات التعليمية على مستوي الجمهورية، بشأن انتهاء تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد البيان، تكليف مديري المدارس الثانوية بتحديد مسئول لرصد الدرجات، من العاملين بنظام المراقبة، وذلك لاستلام كلمة السر واسم المستخدم، من خلال صحيفة الأحوال الخاصة به.

وكذلك كلفت بالبدء في تسجيل درجات الطلاب الذين امتحنوا ورقيًا من الصفين الأول والثاني الثانوي، والذين تم الانتهاء من تقدير درجاتهم وذلك لسرعة إرسالها إلى المركز القومي للامتحانات حتى يتم إعلانها رسميًا في وقت يتم تحديده الأيام المقبلة.