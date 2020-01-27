شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندسين» تعلن القائمة الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة، القائمة الأولية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي، وذلك لحين الإعلان عن الكشوف النهائية بعد استيفاء التنازلات والطعون خلال يومي 27 و28 يناير، والانتهاء من قبول التنازلات وفحص الطعون في الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري.
وكانت النقابة أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي على نصف أعضاء الشعب الهندسية بالنقابة العامة، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك يوم 8 يناير الجاري، وأغلق الباب الأربعاء 23 يناير، وتم فتح باب التنازلات، على أن تكون الطعون خلال يومي 27 و28 يناير 2020، وسوف تعلن النقابة القوائم النهائية فور الانتهاء من فحص الطعون.
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