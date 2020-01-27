شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تتيح خدمة استخراج شهادة الخدمة العسكرية وتصاريح السفر إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الداخلية خدمة الحصول على مستندات تأدية الخدمة العسكرية من خلال بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك ضمن مجموعة الخدمات الجماهيرية التي تقدمها عن طريق بوابتها الإلكترونية مدعومة بآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأضافت الوزارة إلى خدماتها الجماهيرية إمكانية إصدار تصريح السفر، بدل فاقد/ تالف لشهادة إنهاء الخدمة، إضافة إلى إصدار شهادة الخبرة للمواطنين السابق تأديتهم الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية، عبر بوابة الوزارة على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

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يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم في حصول المواطنين على تلك الخدمات في سهولة ويسر.

وللحصول على الخدمة يرجى اتباع خطوات الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية، على موقع الوزارة (www.moi.gov.eg)، وأكدت الوزارة استمرار تطوير وتحديث كل جوانب خدمات أجهزتها، تحقيقًا لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.

وأطلقت وزارة الداخلية عدة خدمات إلكترونية مؤخرًا، وحدّثت تطبيقها للهواتف الذكية، وفعّلت منظومة استخراج شهادة الميلاد الذكية.