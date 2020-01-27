شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يشهد افتتاح مؤتمر «الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، افتتاح مؤتمر «الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي» نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي. حضر الافتتاح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأحمد أبوالغيط، أمين عام الجامعة العربية، والدكتور أحمد الطيب، فضيلة شيخ الأزهر، بالإضافة إلى الرئيس السابق عدلي منصور، والمهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء المعنيين بالعديد من الدول العربية والإسلامية.

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