شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السويس: تحريك دعوى جنائية لقضيتى تهرب جمركي بـ43 مليونًا و420 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت إدارة القضايا الجنائية والمدنية والإدارية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، برئاسة الأستاذ إبراهيم عامر، مدير الإدارة، من إجراءات استصدار طلب تحريك الدعوى الجنائية لقضيتى تهرب جمركى ضد شركتى استيراد وتصدير خلال شهر يناير الجاري.

القضية الأولى كانت تحت رقم 28 لسنة 2019 جمارك السخنة، وتم استصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد شركة «ع. للاستيراد والتصدير» عن واقعة تهريب 378 كرتونة كبسولات تخسيس ضمن مشمول البوليصة رقم 6196315050 ومشمولها عبارة عن بكرات لاصقة، وبلغ التعويض المطلوب 22 مليونا و944 ألف جنيه.

والقضية الثانية تحت رقم 49 لسنة 2019 جمارك السخنة، وتم استصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد منشأة «ا. ه. ل» عن واقعة التصرف في أصناف مرفوضة رقابيا واردة بعدد 13 بيانا جمركيا واردا نهائيا من جمارك السخنة لعدد 3248 طرد قماش رغم ورود قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برفض الصنف ووجوب إعادة تصدير المشمول أو إعدامه، وبلغ التعويض المطلوب 20 مليونا و476 ألف جنيه.