شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يكرم المحافظين السابقين: «سُنة الحياة تقتضى أن يسلم كل منا الشعلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكريم المحافظين السابقين، الذين شملتهم حركة المحافظين التي تم إجراؤها في نوفمبر الماضي، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وخلال حفل التكريم، أعرب رئيس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للمحافظين السابقين، مؤكدًا حرص الحكومة على تكريم كل مسؤول بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسؤولية، ليأتي من يخلفه ويستكمل ما قام به، وهذا نهج نسعى لتكريسه، وهو أنه لن يبدأ أي مسؤول من الصفر، بل سيُكمل مسيرة العمل كلُّ في موقعه.

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وأضاف رئيس الوزراء أن سُنة الحياة تقتضى أن يسلم كل منا الشعلة، بعد فترة طالت أم قصرت، لمن يأتي بعده، فنحن جميعًا جنود في خدمة هذا الوطن الغالي.

وأكد مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلفه بإجراء هذا التكريم، لتوجيه الشكر للمحافظين السابقين على الفترة الصعبة التي تولوا فيها مسؤولية العمل العام.

عقب ذلك قام رئيس الوزراء بتسليم دروع التكريم للمحافظين السابقين، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة.

بدورهم، أعرب المحافظون السابقون عن شكرهم وامتنانهم لهذا التكريم الذي يأتي ليكلل الجهود التي بذلوها، كما يعد تقديرًا لهم من جانب القيادة السياسية، مؤكدين أن هذا التكريم يؤكد أن الدولة لا تنسى الجهود التي تُبذل في مواقع العمل والإنتاج، من جانب أي مسؤول، كما أعربوا عن تمنياتهم بالتوفيق للمحافظين الحاليين في استكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض مصر.