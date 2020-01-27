شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا رشوة واستغلال نفوذ بقيمة 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون وحماية الاقتصاد الوطني، حيث شنت شرطة التموين حملات مكبرة استهدفت رقابة الأسواق، وأسفرت عن ضبط 7029 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 84 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1343 إسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 181305 جنيه، فيما تم ضبط 18 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 303606 لتر.

وأسفرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ عن ضبط 6927 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت 779,505 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "301" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "316,22" طن، وضبط 100 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "23,697" طن.

ووجهت مباحث الكهرباء حملات مكبرة استهدفت سارقي التيار، حيث تم ضبط 71067 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 53975920 جنيه.

وأثمرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1208 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، بينها 138 قضية ضرائب عامة، وكشف 261 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و42 قضية فى مجال الجمارك، و10 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و205 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 375 حكم قضائى، و160 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 9 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الإتجار فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية- توظيف أموال"، و8 قضايا فى مجالات جرائم "الإستيلاء على المال العام والإضرار به- كسب غير المشروع- غسل الأموال -الإحتيال المصرفى – رشوة وإستغلال نفوذ ، بقيمة بلغت "2228440630جنيه مصرى - 2659473عملات أجنبية مختلفة".

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ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط 1156 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض - أموال عامة - تسول - حيازة مواد مخدرة - باعة جائلين - إتصالات وبريد"، بالإضافة إلى ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 4 متهمين.

وأثمرت جهود مباحث المصنفات عن ضبط 245 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، ونجحت شرطة المسطحات المائية في ضبط 404 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا "صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وضبط 837 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و216 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، و153 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و85 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين 787 لنش وباخرة سياحية.

وتمكنت شرطة الموانىء من ضبط 31 قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و146 قضية متنوعة من أبرزها "جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب، سرقة"، فيما نجحت شرطة السياحة في ضبط 3778 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حفر وتنقيب عن الآثار – كشف أثرى والعثور على آثار- قضايا ومخالفات شركات سياحية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.