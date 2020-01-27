شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 692 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، مستهل تعاملات الأسبوع، بعد الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، بقيمة 4 جنيهات، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالميا لتسجل 1580 دولار، بفعل نخاوف انتشار فيروس كورونا.

هذا الارتفاع جاء عقب تذبذب واضطراب ملحوظ في الأسعار نهاية الأسبوع الماضي، في حين سجل الذهب ارتفاع بقيمة 4 بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر ليبلغ 692 جنيها للجرام دون مصنعية.



أسعار الذهب اليوم. أسعار الذهب اليوم. عيار 18 يسجل 593 جنيها للجرام عيار 21 يسجل 692 جنيها للجرام عيار 24 سجل 790 جنيها للجرام الجنيه الذهب اليوم 5536 جنيها أوقية الذهب 1580 دولار Advertisements

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين اليوم الاثنين، مع تراجع الأسهم، بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصينى، مما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1579.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ الثامن من يناير مسجلا 1586.42 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1579.50 دولار.

وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 81 بينما فاق عدد حالات الإصابة بالعدوى 2700 في الصين كما تم منع سكان إقليم هوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى، من دخول هونج كونج في إطار جهود عالمية لوقف انتشار المرض.

وارتفع الين بسبب مخاوف من الصعوبات التي تواجهها السلطات الصينية لاحتواء التفشي.

ويترقب المستثمرون الآن أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسات في العام الجديد والمقرر عقده في 28 و29 يناير حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير.