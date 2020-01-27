شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسيا الإيطالية تستضيف معرضا للمستنسخات الأثرية المصرية فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مدينة فينيسيا الإيطالية، معرضا للمستنسخات الأثرية المصرية من إنتاج وحدة "النماذج والمستنسخات الأثرية بوزارة السياحة والآثار"، وذلك بدءا من منتصف فبراير المقبل.

وقال الدكتور عمرو الطيبي المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بالوزارة - في تصريح اليوم الاثنين - إن هذا المعرض يهدف لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور الإيطالي وخاصة الأطفال لزيارة المعرض والتعرف على بعض كنوز الآثار المصرية القديمة ومعالمها الأثرية والسياحية.



وأضاف أن هذا المعرض يوضح مدى اهتمام وإقبال المواطنين الإيطاليين للتعرف على معالم الآثار والحضارة المصرية القديمة، مما يسهم في الترويج والتسويق لزيارة مصر وتنشيط حركة السياحة الثقافية، كاشفا عن ضم المعرض 70 نموذجا أثريا مصريا تم إنتاجها للمشاركة بالحدث، من بينها تمثال الكاتب المصري الشهير وقناع كلٍ من يويا وتويا، والتمثال النصفي للملكة نفرتيتى ورأس الملك إخناتون، بالإضافة إلى عدد من النماذج المتميزة من مجموعة الملك توت عنخ آمون؛ مثل العجلة الحربية والخنجر الملكي، ومجموعة من الدروع الحربية المطعمة ومجموعة أخرى من الحلي والمجوهرات وبعض أدوات الصيد.

Advertisements



وأشار الطيبي إلى أن هذا المعرض هو الثاني من نوعه في إيطاليا، حيث أقيم المعرض الأول بمدينة (فيتربو) في مايو 2018 واستقبل أكثر من 100 ألف زائر.