شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات جديدة من "الصحة العالمية" للوقاية من كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد حتى الآن علاج محدد للمرض الذى يسببه فيروس كورونا المستجد، لكن يمكن معالجة العديد من الأعراض، حيث يعتمد العلاج على الحالة السريرية للمريض، مشيرة إلى أنه قد تكون الرعاية الداعمة للأشخاص المصابين بالعدوى ناجحة للغاية، لافتة إلى أن فيروسات كورونا فصيلة واسعة الانتشار، معروفة بأنها تسبب أمراضاً تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الالتهاب الرئوي الحاد، أما الفيروس الجديد فلم تُكشف إصابة البشر بها سابقاً.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات جديدة من أجل تفادى الإصابة بفيروس كورونا الجديد، الذى تخطى حدود الصين. وفق شبكة سكاي نيوز

وحتى يتم إنتاج عقار يستطيع قهر مرض فيروس كورونا، علينا اتباع الإجراءات التالية، بحسب منظمة الصحة العالمية:

1.نظف اليدين بالصابون والماء أو عقم اليدين.

2. عند السعال والعطس قم بتغطية الأنف والفم بمنديل أو بثنية بمرفق الذراع.

3. تجنب المخالطة اللصيقة مع أى شخص تظهر عليه أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا.

4. قم بطهي وجبات الحيوانات والطيور جيدا.

5. تجنب التعامل مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية.

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يشار إلى أن مرض كورونا الجديد بدأ في التفشي من مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، وانتشر في مدن عدة في البلاد، قبل أن ينتقل إلى دول آسيوية وأوروبية والولايات المتحدة.

وأدى الفيروس حتى الآن إلى وفاة 80 شخصا وإصابة أكثر من 2700 شخص، غالبيهم داخل الصين، التي اتخذت إجراءات حازمة للغاية من أجل وقف انتشار الفيروس.

وكانت الإرشادات الماضية تشمل:

1. اغسل يديك غالبا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

2. تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدي غير مغسولة.

3. تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض.

4.تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح.

ويقول الباحثون في الصين، إنهم باتوا قريبين بشكل مباشر من اكتشاف السلسلة الجديدة من الفيروس كورونا، وهو ما سيساهم في الوصول إلى علاج المرض أو وقف انتشاره على الأقل.