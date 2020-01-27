شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: أنشطة ثقافية ودورات تنمية لأبناء الأسمرات خلال إجازة منتصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أنه جار تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والدورات التأهيلية والفنية لتلاميذ شباب مدينة الأسمرات واستغلال طاقاتهم وزيادة الوعى الثقافى والفنى لديهم خلال فترة إجازة نصف العام لاكتشاف المواهب والعمل على صقلها، بالتعاون ما بين أجهزة المحافظة المختلفة والمتمثلة فى مديرية الثقافة وجهاز تنمية الموارد البشرية والحي وعدد من الجمعيات الأهلية، وتشمل أعمال الدورات تدريب الطلاب على الأعمال الفنية والثقافية وإعادة تدوير المخلفات بالاضافة إلى عدد من الندوات التوعوية، وكذلك تنظيم رحلات للمناطق التراثية والسياحية بالقاهرة لتعريفهم بمعالم القاهرة السياحية المختلفة.

وأكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية بدعم الأسر المنتقلة الي حي الاسمرات مشيرا إلى أن المشروع لا يستهدف فقط توفير مسكن ملائم لسكان المناطق العشوائية ولكن يستهدف أيضا غرز القيم الاجتماعية الإيجابية لديهم.

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وأضاف المحافظ أن مشروع «الأسمرات» بمراحله الثلاثة تم تصميمه بعناية خصيصاً لأهالينا الذين عانوا طويلاً من الحياة فى مناطق عشوائية تم تصنيفها بأنها شديدة الخطورة ، مشيرا إلى إن «الأسمرات» تحديداً من المشروعات الأكثر تميزاً التى تم تنفيذها لأنه مجتمع متكامل وكبير أصبح لأهاليه وقاطنيه حياة جديدة بخدمات أفضل وأصبح للأطفال ملاعب كبيرة ومكتبات ومدارس وهو ما يسهم فى نموهم البدنى والذهنى كما تتوافر فيه مساحات خضراء ومسجد ومدارس وكافة الخدمات التى يحتاجها قاطنيه.

وفى سياق أخر بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية " اتحضر للأخضر" فى نطاق أحياء محافظة القاهرة ، حيث قام حى مصر القديمة بزراعة أكثر من 50 شجره بمحيط جامع عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة بشارع مارجرجس بحضور كلا من مندوب من مديرية الأوقاف وقس الكنيسة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية " اتحضر للأخضر" قام جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الثقافة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة والجمعيات الأهلية بتكوين فرق بالمدارس أثناء إجازة منتصف العام يحيث يقوم كل فريق بتشجير محيط مدرسته من الخارج والداخل بتجميل أقرب ميدان لها وتدريبهم على زراعة الأشجار وتنسيقها والحفاظ عليها.