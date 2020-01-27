شكرا لقرائتكم خبر عن عضو طاقة البرلمان: مشروع قانون النفاذ لحماية الموارد الطبيعية يهدف لتنشيط السياحة البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد عطا سليم عضو لجنه الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع قانون النفاذ الذي يتم مناقشته مع وزيرة البيئة يهدف لتحقيق التنمية السياحية والحفاظ على البيئة البحرية والحفاظ على الحياة البرية.

وأشار إلى أن القانون يتمثل دورة في الحفاظ علي كافة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، بالإضافة إلي تحقيق الأثر التنموي المرجو تحقيقه من هذا القانون.

وأضاف خلال كلمته باحتفال وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني 2020، أن وزارة البيئة دورها لم يعد مقتصرا على إزالة المخلفات ومواجهة التلوث، بل أصبح لديها خطط للحفاظ على التنوع البيولوجى، وتحقيق الاستدامة بكافة مشروعاتها، مشيرا إلى وجود عدة مشروعات لقوانين جارى مناقشتها خاصة بالبيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن يوم البيئة الوطنى لعام 2020 والذى تطلق وزارة البيئة فعالياته للمرة الأولى يأتى تحت شعار "التحول للأخضر.. طريق للاستدامة"، هو دعوة للجميع للتشجير وتحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعية والحريصة على المستقبل المستدام لأبناء الأمة، مبادرة "اتحضر للأخضر" والتى تهدف إلى رفع الوعى لدى فئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتعديل سلوك المواطنين تجاه عناصر البيئة المختلفة وتعزيز احساس المواطن بملكيته لأصول رأس المال الطبيعي ومسئوليته نحو الحفاظ عليها واستخدامها بطريقة مستدامة بما يعود عليه بالنفع على كافة المستويات، خاصة وأن شهر يناير هو شهر التشجير في المبادرة والذى يهدف لتشجيع المشاركة المجتمعية في نشر المسطحات الخضراء ونشر ثقافة التشجير بين المواطنين وأهميتها في مواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية .

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وأطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطنى، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى فى مصر اعتبارا من عام 2020، وذلك فى ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمى والوطنى فى مصر بقضايا البيئة، وتأكيدا لدور المجتمع المدنى فى إبراز جهوده فى المحافظة على البيئة وتنميتها.