شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كسر ماسورة مياه بنفق النهضة بالجيزة والمحافظة تدفع بسيارات الشفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نفق النهضة بالجيزة انفجار ماسورة مياه باتجاه ميدان الجيزة، وعلى الفور وفرت محافظة الجيزة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة سيارات لشفط المياه لتسيير حركة المرور، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أعلنت محافظة الجيزة، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال إصلاح كسر مفاجىء بماسورة مياه قطر 1000 مم الكائنة أسفل الطريق الدائرى بعد محور الضبعة بمطلع حى الوراق ما يسفر عن ضعف فى ضغوطات المياه لمناطق أخر فيصل والمريوطية وأخر شارع الهرم أثناء فترة الإصلاح .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع على أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى سيارات المياه النقية والصالحة للشرب لسد إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة وذلك عند الطلب على رقم الطوارىء 125.

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وفى السياق أعلنت محافظة الجيزة اصلاح عطل ماسورة مياه مدخل الجرد زمام برقاش وكفر حجازى وتم إعادة الشئ لأصله، وذلك بمركز ومدينة منشأة القناطر تحت إشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

وكانت أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع " بتنفيذ أعمال نقل مرافق " غاز طبيعى والمتعارضة مع مسار المشروع، مما يضطرها لغلق شارع الأهرام جزئياً أمام سينما الهرم فى الإتجاهين دون تعطيل لحركة المرور ولمدة 3 أيام تبدأ الجمعة الموافق 31/1/2020 وتنتهى الأحد الموافق 2/2/2020 على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الـ 5 صباحاً فقط .

كما سيتم تنفيذ الأعمال أعلى الرصيف بالإتجاهين بدايةً من سينما الأهرام وحتى شارع خوفو لمدة 7 أيام تبدأ الإثنين الموافق 27/1/2020 وحتى الاحد الموافق 2/2/2020 على أن يكون العمل طوال 24 ساعة .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مختلف الجهات والانتهاء من الأعمال خلال المدد المعلنة دون تأخير وإعادة الشئ لأصله وإعادة حركة المرور لطبيعتها .