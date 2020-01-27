شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: ارتكاب السلوكيات الخاطئة اليوم جريمة فى حق أولادنا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة بدأت جهودها منذ عام على إطلاق حملات تدعم الحفاظ على موارد البيئة، مشيرة إلى أن أهم تلك الحملات والمبادرات كان دمج المفاهيم البيئية الصحيحة فى المناهج التعليمية، وإجراء مشاركة فعالة لطلاب المدارس فى مجالات إعادة تدوير المخلفات واستخدامها مجددا، وذلك للتأكيد على أن الأجيال الجديدة قادرة على عمل أشياء مختلفة، لم نتخيلها.

وأشارت الدكتروة ياسمين، إلى أن يوم البيئة الوطنى ليس مجرد احتفال، لكنه يعتمد فى الأساس على إيجاد فرصة للمشاركة من الجميع فى جعل البيئة أفضل، كل فى تخصصه، نظرا لارتباط البيئة بحياتنا.



وأضافت وزيرة البيئة، خلال كلمتها بفعاليات احتفالية يوم البيئة الوطنى 2020: "ولو يكن لو قفل النور لمدة ساعتين تلاتة، فدى مساعدة للحفاظ على البيئة، لو ربة المنزل وضعت شوية مياه فى طبق لغسيل الخضراوات، هتحافظ على البيئة، كل ذلك ليس أمرا هينا، لأننا 100 مليون مصرى"، لافتة إلى أن كل ذلك يتماشى مع مبادرة الرئاسة "اتحضر للأخضر"، خاصة أن اللون الأخضر لا يعنى فقط الأشجار والنباتات، بل يعنى كل السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة، والمبادرة تعد آلية لتوصيل صوت وزارة البيئة للمواطنين، ونقل أصوات المواطنين للوزارة للاستماع إلى مطالبهم، فأى سلوك خطأ نرتكبه اليوم هو جريمة فى حقنا وحق أولادنا.

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وتابعت: لذا سنجرى زيارات لكافة الأماكن، وكل المحافظات، وبالفعل بدأنا العمل فى محافظات: قنا والقاهرة، والجيزة، وبنى سويف، وغيرهم من المحافظات، لإطلاق حملات للتشجير والنظيف، بمشاركة المحافظين، كل ذلك التزامن مع بناء منظومة متكاملة للمخلفات، وإقرار قوانين ولوائح لدعم الحفاظ على البيئة، خاصة أن "إيد لوحدها متصقفش"، وهذه مقوله حقيقية، خاصة أن جهود الوزارة بدون يد المواطن، وإدراكه أهمية الحفاظ على جهود ذلك، فلن نتقدم، ولن تنجح جهودنا.

ووجهت وزيرة البيئة الشكر لكل العاملين بالوزارة، ولجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لدعمها الدائم لجهود وزارة البيئة، ومنحها أفكار إجابية لمنظومة المخلفات، لافته إلى استمرار التعاون حتى إقرار منظومة متكاملة.

وكرمت وزيرة البيئة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك لدعمهم جهود وزارة البيئة فى حملات اتحضر للأخضر، قائلة: دون تعاونكم ما كان شعر المواطنين بجهودنا على أرض الواقع، وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب.