شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": برامج تدريبية عن أهم أمراض البذور والتقنيات الحديثة للكشف عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل معهد بحوث أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تكثيف دوراته وبرامجه التوعوية حول الأمراض المحمولة على بذور المحاصيل الزراعية، حيث تتضمن الدورات التدريبة العديد من الموضوعات ومنها الطرق المعتمدة دوليا لفحص بعض أنواع البذور، وأمراض البذور وعلاقتها بالحجر الزراعى، وأهم التقنيات الحديثة للكشف السريع عن المسببات المرضية المحمولة بالبذرة، ومستويات القبول والرفض لأهم أمراض البذور.

قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية، إن التدريب يتضمن أيضا، الأوبئة المتسببة عن أمراض البذور والعلاقات بين الكائنات في النقل بالبذور، وميكانيكية نقل المسببات المرضية المختلفة بالبذور، والمعاملات الخاصة لمكافحة المسببات المرضية المصاحبة للبذور، بالإضافة إلى فحص الأعراض في طور البادرة بطريقة الاجار في أنابيب، واختبار دراسة حالة فطر (F. verticlliodes) على حبوب الذرة الشامية.

وأضاف مدير معهد بحوث أمراض النبات، أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمعهد والمعاهد البحثية الأخرى والمعامل المركزية داخل المركز وبمركز بحوث الصحراء والمركز القومي للبحوث وبالجامعات المصرية المختلفة سواء كانت الحكومية والخاصة، وكذلك مهندسي الشركات الزراعية المختلفة، للارتقاء بمستواهم في مجالات الدورة المختلفة.

وتابع مدير معهد أمراض النبات، أن المعهد يساهم في حصر الأمراض النباتية بأنواعها المختلفة على جميع المحاصيل الحقلية والبستانية، وتعريف وتشخيص المسببات المرضية بالطرق التقليدية والتقنيات الحديثة وتطوير البرامج العلمية لمكافحة الأمراض النباتية وترشيد استخدام المبيدات للمحافظة على البيئة وصحة الإنسان، وتقدير الخسائر الناجمة عن الإصابة بالأمراض النباتية وبيان تأثيرها على نوعية الإنتاج الزراعى.

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وأكد أنه من خلال المعهد يتم دعم قدرات الحجر الزراعي للحد من دخول الأمراض النباتية الجديدة أو الممنوعة، ووضع برامج المكافحة المتكاملة لأمراض المحاصيل المختلفة والبحث عن بدائل المبيدات وإنتاج وتقيم المركبات الحيوية، وحفظ وتعظيم دور الثروة الميكروبية المصرية في خدمة الإنتاج الزراعي، ووضع برامج للإنذار المبكر والتنبؤ بالأمراض النباتية المختلفة خاصة الوبائية منها اعتمادا على الظروف المناخية المصرية.