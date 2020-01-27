شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تنقذ فتاة مريضة نفسيًا بلا مأوى وتودعها مستشفى العباسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع لفحص البلاغ الوارد من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ بشأن تواجد فتاة ثلاثينية مريضة نفسية بلامأوى، تقوم بإيذاء المارة وترويعهم بالصراخ، في الساعات المتأخرة من الليل، وتفترش الرصيف خلف فرع عمر أفندى بشارع أحمد عرابى بالمهندسين- م الجيزة.

توجه الفريق لمكان تواجد الفتاة، وأجرى دراسة حالة لها، وتبين إنها تدعى «جميله أ م»، وهى من مواليد محافظة الدقهلية وتبلغ من العمر ٣٩عاما ولا يوجد معها أي أوراق تثبت شخصيتها، وكانت تعمل بإحدى المحال التجارية وهى متواجدة بهذا المكان منذ عام ونصف، وتبين للفريق بعد دراسة حالتها والفحص النفسى إنها تعانى من اضطرابات نفسية شديدة.

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قام الفريق بالتنسيق مع قسم شرطة العجوزة لمرافقه وكذا التنسيق مسؤولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسه مجلس الوزراء لإخطار مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية لاستقبال الفتاة لتتلقى الرعاية الطبية وتم نقلها بسيارة إسعاف، وخضعت الفتاة لفحص طبى ونفسى شامل وحجزت بالمستشفى.

ويتابع الفريق تحسن حالة الفتاة وخضوعها للعلاج النفسي والطبى المكثف وتماثلها للشفاء تمهيدا لاستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة.