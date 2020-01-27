شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: انتهاء 40% من أعمال الأساسات لـ15 برجًا بمشروع «صواري» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس مجدي يوسف، المشرف على مدينتى النوبارية ورشيد الجديدتين، ومنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، الاثنين، بجولة تفقدية، بإنشاءات مشروع التجمع العمراني «أبراج صوارى» بالمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، رافقه خلال جولته، مسؤولو المشروع والشركات المنفذة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي والأعمال الإنشائية الجارى تنفيذها بالمنطقة.

وتابع«يوسف»، خلال جولته بالمنطقة، أعمال الطرق وصب الخوازيق لعدد 15 برجاً سكنياً بمشروع «صوارى» بالمرحلة العاجلة بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من 40% من أعمال الخوازيق بعدد 400 خازوق، ضمن أعمال الأساسات للأبراج، وجارٍ التجهيز لتجارب التحميل، كما تم البدء في تنفيذ أعمال الطرق، حيث تم الانتهاء من توقيع الطرق مساحياً بالمنطقة بالكامل، وقطع طرق بالمرحلة العاجلة وصولاً لمنسوب تأسيس الطريق، وكذا تنفيذ أعمال طبقة التدعيم«طبقة أولي» (بطول ١ كم) بالمنطقة.

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والتقى المشرف على مدينتى النوبارية ورشيد الجديدتين، على هامش جولته، بمسؤولى المشروع، وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمدينة رشيد الجديدة وأراضى الواقعة ضمن مشروع محور المحمودية بالإسكندرية، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسات بتلك الأراضى بنسبة تجاوزت 60%.

وأشاد بالمجهود الذي يقوم به جهاز مدينة رشيد الجديدة، وكذا الإجراءات التي قام بها الجهاز للتغلب على المعوقات التي واجهت التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أصدر قراراً بتولى المهندس مجدى يوسف، الإشراف على جهازى مدينتى النوبارية ورشيد الجديدتين والمنطقة«غرب كارفور» بالإسكندرية، ويكون مقر عمله جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة.