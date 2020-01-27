شكرا لقرائتكم خبر عن «هندسة الإسكندرية» تستحدث برنامج الهندسة المدنية والبيئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تم استحداث برنامج جديد تحت مسمى «برنامج الهندسة المدنية والبيئية» بكلية الهندســة civil and eniviroment engineering كأحد أنشطة مشروع إنشاء مركز التميز لعلوم المياه بجامعة الإسكندرية بغية بناء القدرات التعليمية في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا في مجال هندسة وعلوم المياه.

وأشار «الكردي» إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم نخبة من رؤساء الأقسام بجامعة الإسكندرية، والأجهزة التنفيذية المعنية، ورجال الصناعة لوضع لائحة البرنامج الجديد.

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وشدد خلال مجلس الجامعة أمس على أن هذا البرنامج يعد برنامجاً متفرداً على مستوى جامعة الإسكندرية والجامعات المصرية، فضلاً عن أنه سيعطى الفرصة للطلاب للحصول على منح وفرص للدراسة بالخارج، وهو ما سيعطي الفرصة لتطوير وإثراء هذا المجال الجديد.

وفى سياق متصل، استقبل رئيس الجامعة إيزابيل ميرنج مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD بحضور الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمانى عبدالحميد إسماعيل عميد كلية العلوم، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة الإسكندرية والجامعات الألمانية، ومناقشة إمكانية التعاون من خلال برامج التعاون الأكاديمي المشتركة.

وأكد الكردي خلال اللقاء حرص الجامعة على دعم علاقات التعاون العلمي بين جامعة الإسكندرية وبين الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، والتوسع في دعم الشراكة خاصة مع الكليات الجديدة التي تبدأ خلال السنوات القادمة بالجامعة، والتى تشمل تخصصات الألسن واللغات التطبيقية، والتكنولوجيا الطبية، والثروة السمكية، بالإضافة إلى برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والبرامج المشتركة الأخرى التي يمكن أن تضيف إسهامات علمية وثقافية للطلاب.

ومن جانبها، أعربت مديرة الهيئة الألمانية للتبادل العلمي عن تطلعها للمزيد من التعاون مع جامعة الإسكندرية، مشيرة إلى البرامج الأكاديمية التي تقدمها الهيئة، والمنح التي يمكن أن يستفيد منها الطلاب والباحثون، وتم الاتفاق على تحديد موعد خلال الفترة القادمة مع الطلاب لعرض هذه البرامج والمنح.