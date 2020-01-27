شكرا لقرائتكم خبر عن «المصيلحي» يتابع سير عمل المنظومة التموينية في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لتنسيق الجهود والأعمال ما بين المحافظين ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات بهدف متابعة سير المنظومة التموينية في كل محافظات الجمهورية ولا سيما سير منظومة الخبز والعمل على توجيه كافة المسؤولين بالمحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز ومتابعة سير عمل المنشآت التموينية المختلفة.

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كما تم التطرق لمناقشة أهم الإجراءات التي من شأنها ضمان انتظام العمل بالمخابز والإدارات التموينية المختلفة، ومنها زيادة عدد مفتشي التموين وزيادة عدد السيارات والسائقين لتوجيه المزيد من الحملات التموينية لتكون أكثر انتشاراً.

وقد شدد المصيلحي على أهمية دراسة الأماكن الأكثر احتياجاً والتي لا يوجد بها مخابز ليتم التركيز عليها ودراسة الطلبات المقدمة في هذه المناطق بالتنسيق بين مديرية التموين والمحافظة المعنية، مؤكدا أن هناك تناغما وتنسيقا مشتركا بين وكلاء الوزارة والمحافظين بما يضمن ضبط الأداء.

من ناحية أخرى، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك توجيهات للمحافظين بتوفير كل الدعم لمديري مديريات التموين بالمحافظات للقيام بدورهم الفعال في تنفيذ المنظومة التموينية والتأكد من التزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدى مدعم مطابقة للمواصفات بمحافظات الجمهورية.