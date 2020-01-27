شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الغردقة يطالبون بنقل ماكينة استخراج شهادات الميلاد من المطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المئات من أهالي مدينة الغردقة مسؤولي مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بنقل ماكينة استخراج شهادات الميلاد من مطار الغردقة إلى أي مكان داخل المدينة مؤكدين أن المطار غير مناسب لتواجد هذه الماكينة ولن تقدم الهدف المرجو منها وهو السرعة والتسهيل على المواطنين.

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وأكد الأهالي أن الانتقال للمطار يتطلب إنفاق نحو ١٠٠ جنيه مواصلات ذهابا وعودة في مقابل أن تكلفة استخراج شهادة الميلاد 20 جنيها في السجل المدني و50 جنيها من الماكينة الجديدة وأقل بكثير من تكلفة الانتقال للمطار، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية بالمطار وعدم السماح بدخول المواطنين لصالات السفر والوصول إلا من خلال تذكرة سفر مما يتوجب نقل هذه الماكينة من داخل المطار.

كان مسؤولو الأحوال المدنية بالبحر الأحمر قد افتتحوا تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة التي استحدثتها الوزارة لاستخراج نسخ من شهادات الميلاد والوفاة خلال دقيقة واحدة وذلك بصالة السفر الداخلية بمطار الغردقة الدولي ضمن خطة وزارة الداخلية لنشر الماكينة الجديدة في جميع محافظات الجمهورية.

وتقوم الماكينة الجديدة التي تم تركيبها باستخراج شهادات الميلاد فقط، وسيتم بعد ذلك إضافة خدمات استخراج باقى الأوراق الثبوتية وتعتبر الماكينة الجديدة سجلا مدنيا ذكيا تعمل 24 ساعة من خلال الاتصال بالإنترنت وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية من خلال الكروت البنكية والعملات.