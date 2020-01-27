شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يهنئ قيادات مديرية أمن الجيزة بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

زار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ووفد مرافق له من النواب والعمداء ، مديرية أمن الجيزة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة المصرية 68، وكان في استقبالهم اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير، لقطاع أمن الجيزة، واللواء رمزي البسيوني نائب مدير الأمن وحكمدار الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، والقيادات الشرطية بمحافظة الجيزة.

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت، وأسرة الجامعة، التهنئة لوزارة الداخلية المصرية، بمناسبة عيد الشرطة 68، مؤكدًا اعتزاز المصريين برجال الشرطة ودورهم في حماية الوطن.

وأكد الدكتور الخشت، أن الجميع لاينسى دور الشرطة المصرية في الدفاع عن مصر ضد المحتل الاجنبي، وتضحيات رجالها وشهداءها الشرفاء الذين ضحوا من أجل مستقبل أفضل لمصر يدًا بيد مع الجيش المصري العتيد.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد حضر احتفالية عيد الشرطة، يوم الخميس الماضي 23 يناير، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور السيد رئيس الجمهورية، ومشاركة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

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واحتفل المصريون بالذكرى ال 68 لعيد الشرطة المصرية خلال اليومين الماضيين بمختلف الميادين على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية للتعبير عن اعتزازهم بالشرطة والجهد المبذول والتضحيات فى سبيل خدمة الوطن وتوفير الأمان للمواطنين.

كما استقبلت وزارة الداخلية عيد الشرطة بتوزيع الورود والحلوى على المواطنين فى الشوارع وسط أجواء من البهجة والسرور والاحتفال.

وعلى جانب آخر ، كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، طالب مفوضية اللغة العربية التي أسستها الجامعة لتطبيق مبادرة تطوير اللغة العربية، إعداد كتاب حول "أسس تحرير الكتابة العربية المعاصرة"، وتأليف مجموعة من الإصدارات لتوضيح الإطار النظري لمبادرة تطوير اللغة العربية، والأسس الفلسفية لمشروع التطوير، وإنقاذ الهوية بالتطوير لا الجمود.

كما وضع الدكتور الخشت، على رأس أولويات مفوضية تطوير اللغة العربية، تقديم رؤية مبدئية لمشروع متطلب جامعي للطلاب غير المتخصصين في اللغة العربية بالشكل الذي يضمن لهم الحد الأمثل من امتلاك المهارات اللغوية في الكتابة والاستماع والتحدث والفهم والتحليل والنقد والمناقشة والحوار، كما كلف المفوضية بتجهيز 3 امتحانات لقياس الكفاءة اللغوية لخريجي الجامعة ودارسي الماجستير والدكتوراه وشاغلي الوظائف القيادية والإدارية قياسًا على ما يتم في امتحان التويفل في اللغة الإنجليزية.