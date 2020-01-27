شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بإنقاذ فتاة مريضة نفسيا بلا مأوى وإيداعها مستشفى العباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع لفحص البلاغ الوارد من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسه مجلس الوزراء 16528 بشأن تواجد فتاة ثلاثينية مريضة نفسية بلامأوى، تقوم بإيذاء المارة وترويعهم بالصراخ فى الساعات المتأخرة من الليل، وتفترش الرصيف خلف فرع عمر أفندى بشارع أحمد عرابى بالمهندسين - م الجيزة.

وتوجه الفريق لمكان تواجد الفتاة وأجرى دراسه حاله لها وتبين إنها تدعى "جميله أ م "وهى من مواليد محافظة الدقهلية وتبلغ من العمر 39عاما ولا يوجد معها أى أوراق تثبت شخصيتها، وكانت تعمل بإحدى المحال التجارية، وهى متواجدة بهذا المكان منذ عام ونصف، حيث تبين للفريق بعد دراسه حالتها والفحص النفسى إنها تعانى من اضطرابات نفسية شديدة.

وقام الفريق بالتنسيق مع قسم شرطة العجوزة لمرافقته وكذا التنسيق مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسه مجلس الوزراء، لإخطار مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، لاستقبال الفتاة لتلقى الرعاية الطبية، وتم نقلها بسيارة إسعاف ، وخضعت الفتاة لفحص طبى ونفسى شامل وحجزت بالمستشفى .

ويتابع الفريق تحسن حالة الفتاة، وخضوعها للعلاج النفسي والطبى المكثف، وتماثلها للشفاء، تمهيدا لاستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن 16439وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة.

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