شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مدني بنقابة المهندسين: قيد مكتب استشارى جديد كل 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد رمزى، رئيس شعبة الهندسة المدنية، بالنقابة العامة للمهندسين، إن لجنة القيد والمعادلات بالشعبة، تلقت 165 طلب قيد خلال 2020، بمعدل طلب قيد كل يومين، كما تلقت اللجنة الاستشارية 35 طلب قيد مكتب استشاري تمت الموافقة عليها جميعا، وهو ما يعني أن اللجنة قدمت مكتب استشارى جديد كل 10 أيام، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت 183 طلب قيد مهندس استشاري بواقع طلب قيد كل 48 ساعة، تمت دراستهم جميعا، وتم اعتماد 94 مهندسا استشاريا، بما يعني ان هناك مهندس استشاري مدنى جديد كل 4 أيام.

وأضاف "رمزي"، خلال فعاليات الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المدنية، أن مجلس الشعبة المدنية كان سباقا في السفر للمحافظات المختلفة، ولقاء مهندسي الصعيد والدلتا والإسكندرية، وتابع: "شعبة مدني شهدت خلال عام 2019 أكثر من فعالية خلال كل شهر من شهور العام الماضي، وتنوعت هذه الفعاليات ما بين ندوات محاضرات علمية وزيارات ميدانية ولقاءات مع مهندسي الصعيد بمقر نقابة أسيوط ولقاء أخر مع مهندسي الإسكندرية ومحافظات الدلتا ومطروح بمقر نقابة المهندسين بالإسكندرية، مشيرا إلى أن الشعبة تمكنت من خلال اللجان العلمية التي شكلتها من حل أزمة 300 عمارة إسكان اجتماعي بالغردقة ، كما تمكنت من حل أزمة مشاكل إسكان عمر أفندي في جمصة، مؤكدا أن التوصيات التي تنتهي إليها الندوات التي تنظمها الشعبة واللجان العلمية التي تشكلها الشعبة يتم تقديمها للجهات الرسمية.

وفي كلمته أمام الجمعية العمومية استعرض المهندس عماد توماس أمين الشعبة الفعاليات والأنشطة التي شهدتها الشعبة عام 2019 ، مؤكدا أن مجلس الشعبة يعمل من أجل تحقيق 3 أهداف رئيسية هي خدمة المهندس وخدمة المهنة وخدمة الوطن ،مشيدا بالمحاضرين الذين شاركوا في محاضرات وندوات الشعبة خلال العام الماضي وعلى رأسهم الدكتور مهندس مجدي ثابت استشاري المنشأت الخرسانية والأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والذي ألقي محاضرة عن النظم الإنشائية لسند جوانب الحفر،والدكتور مهندس ريمون فريج الذي القي محاضرة عن إدارة المخاطر في صناعة التشييد والبناء ، وقدم 30 منحة مجانية لمهندسي الشعبة للمشاركة في دورة عن أدارة المخاطر في صناعة التشييد والبناء ، وتم اختيار الـ 30 مهندس عن طريق القرعة العلنية.

كما أشاد " توماس " بالدكتور مهندس ناصر درويش أستاذ الخرسانة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية الذي القي محاضرة عن المنشأت الخرسانية وفي المحطات النووية والمشاركة المحلية ، وبالدكتور عصام شرف الذي القي محاضره عن طريق الحرير

واستعرض المهندس محمد الحسيني عضو المجلس الأعلي أنشطة لجنة القيد والمعادلات بالشعبة خلال 2019، فقال أن اللجنة عقدت 19 اجتماعا في العام الماضي وتلقت 95 طلبا للقيد بالنقابة وافقت عليها جميعا، فيما عقدت اللجنة الاستشارية 32 اجتماع وتلقت 183 طلبا للحصول على لقب استشاري وافقت على 95 منها

وأستعرض المهندس عبدالكريم أدم عضو المجلس الأعلي أزمة مجال استشاري الإشراف على التنفيذ.

وقال " مجلس الشعبة يخوض معركة مع اللجنة الاستشارية العليا بسبب إصرار اللجنة على إلغاء مجال الإشراف على التنفيذ ، وهذه المعركة مستمرة منذ عام 2014، ، وما زال الصراع قائما دون حسم ، ومؤخرا تم الوصول إلى حل توافقي بالإبقاء على استشاري الإشراف على التنفيذ مع إضافة ضبط الجودة إليها"

في ختام أعمال الجمعية العمومية وجه المشاركون في أعمال الجمعية التهنئة للمهندسة منال السيد عضو مجلس الشعبة التي خاضت معركة طويلة ضد فساد المحليات وانتصرت فيها في النهاية وصدر حكم القضاء مؤخرا لينتصر لها.

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