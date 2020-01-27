شكرا لقرائتكم خبر عن 3 موظفين بمطار القاهرة يعثرون على حقيبة دولارات ويسلمونها للشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر 3 من موظفى ساحات انتظار السيارات بمطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، على حقيبة صغيرة الحجم، بها مبلغ مالى من الدولارات، وأبلغوا الجهات الأمنية للعثور على صاحبها، وتم صرف مكافاة لهم لأمانتهم في العمل، حيث فوجئ كل من محمد يوسف وابراهيم راشد وعلي حسن الموظفين «الأمناء» بالمطار ، اثناء تفقدهم الحركة في ساحة مبني الركاب «1» المعروف بالمطار القديم ، بوجود حقيبة صغير الحجم بداخلها مبلغ مالي كبير.

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على الفور، قاموا بإبلاغ المحاسب منقذ رضوان مدير الإدارة ، الذى قام بتسليمها لشرطة الميناء لاتخاذ الإجراءات القانونيه ومعرفة صاحبها .

وقام المحاسب مجدي اسحق رئيس شركة الميناء بتوجيه الشكر وصرف مكافأة للموظفين الشرفاء لأمانتهم بالعمل.