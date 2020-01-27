نقابة المهندسين تعلن القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمهندسين، القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة، ومقاعد النقابات الفرعية بالمحافظات، ويتم إجراء الانتخابات بناء على قرار مجلس نقابة المهندسين بعقد انتخابات التجديد النصفى لمجالس شعب النقابة الهندسية السبعة،:" مدنى، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات"، على أن يتم إجراء التصويت بالانتخابات يوم الجمعة 28 فبراير 2020.

وأوضحت النقابة، أنه لمجالس شُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، مطلوب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندس، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، ولمجالس شعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة. Advertisements وأشارت إلى أن الأماكن الخالية لمجالس النقابات الفرعية، هو 7 أعضاء من التخصصات الهندسية للشعب، لافته إلى أن شروط الترشح وفق قرار اللجنة الرئيسية للانتخابات، برئاسة المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، المُعلنة باستمارة الترشح، هى: يمكن الترشح لعضوية مجلس النقابة الفرعية، أو عضوية مجلس شعبة من نفس النقابة الفرعية التابع لها العضو، أو من مقر النقابة العامة. كما يشترط للترشح بالانتخابات، أن يتم التقدم للترشح المهندس بنفسه، ويجوز التقدم للترشح باستخدام توكيل خاص موثق يحدد به المركز الذي يرغب العضو فى الترشح له. كانت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، قد أعلنت فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، لمجالس الشعب والنقابات الفرعية للمهندسين بالمحافظات، يوم الأربعاء 8 يناير 2020، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم غلق باب الترشح يوم الخميس 23 يناير 2020، وذلك بمقر النقابة العامة، وجميع مقرات النقابات الفرعية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساءا، مشيرة إلى أن النقابات تعمل أيام الأسبوع، عدا أيام الجمعة، والعطلات الرسمية فقط.

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