شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مستشفى سعاد كفافى الجامعى تقدم خدمات طبية "مجانية" للمرضى غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المستشفى يضع الجانب الإنسانى فى صدارة أنشطة "المسئولية الاجتماعية"

مع مطلع العام الجديد انتهت إدارة مستشفى سعاد كفافى الجامعى التابع لكلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من اعداد برنامج متكامل للخدمات الطبية يتضمن تقديم العديد من الأنشطة الانسانية التى تقام تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وتتضمن مجموعة من القوافل الطبية المجانية لغير القادرين ويعكس ذلك بوضوح حرص المستشفى على تقديم خدماتها لتخفيف آلام المواطنين في ربوع مصر وذلك فى إطار الالتزام بمبادئ المسئولية المجتمعية لمستشفى سعاد كفافى الجامعى.

صرح بذلك الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافي الجامعي وأضاف أن هذه الأنشطة الخيرية لم تكن مجرد مشاركات فردية فى مبادرات عامة وإنما هى بالفعل مبادرات خاصة بالمستشفى وتتم بشكل احترافى ووفق اعلى معايير الجوده من حيث الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ورعايتهم وعلى وجه الخصوص فى المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة وأيضاً فى المحافظات الحدودية التى تفتقد للرعاية الصحية وأشار الدكتور محمد صفوت الى أن هذه القوافل الطبية تؤكد الدور الريادي للمستشفى في إثراء المنظومة الصحية من خلال قوافلها التي تحقق هذا النهج بكل الفاعلية والاحترافية.. واستكمالا لدورها في هذا المضمار، وقد تمثل ذلك فى "قافلة مستشفى سعاد كفافي الميداني المتنقل" التى قامت مؤخراً بعلاج المرضى غير القادرين فى بعض القرى الاكثر احتياجاً استكمالاً للنشاط الانسانى الذى بدأته التربوية الرائدة الراحلة سعاد كفافى التى كانت تضع نصب عينيها بشكل دائم الاسهام بشكل حقيقى فى خدمة المجتمع والالتزام باعتبارات المسئولية المجتمعية.

والجدير بالذكر أن اخر القوافل التى تم تنظيمها هى القافلة الطبية الخامسة والعشرين والتى قدمت خدماتها الطبية المتنوعة فى مدينة رأس سدر بسيناء واستمرت على مدى ٣ أيام وشاركت فيها كافة التخصصات الطبية بالمستشفى حيث قامت بتوفير جميع الفحوصات الطبية لما يزيد عن ٨ آلاف مواطن من المرضى غير القادرين الى جانب تقديم العلاج مجاناً لهم فى علاج امراض العيون وجراحات العظام وامراض الأطفال و الامراض الجلدية وامراض الباطنة كما ضمت القافلة ايضاً القيام بعمل الاشعة العادية والموجات الصوتية وأشعة الموجات الصوتية علي القلب علاوة علي جميع خدمات علاج الاسنان والتي تحتاج الى اماكن مجهزة تجهيز خاص قامت المستشفى بتوفيره الى جانب اجراء التحاليل الطبية بانواعها المختلفة و القيام بصرف جميع الأدوية مجاناً للمرضى بينما الحالات التى وجد أطباء القافلة أنها فى حاجة الى فحوصات اكثر والى علاج بشكل اكثر دقة فقد قامت القافلة بتحويلها الى مقر مستشفى سعاد كفافى الجامعى بمدينة 6 أكتوبر لإستكمال اجراء هذه الفحوصات عن طريق الاجهزة الحديثة والمتطورة المزودة بها المستشفى فى جميع التخصصات وذلك بتوجيه مباشر من السيد خالد الطوخى رئيس مجلس الامناء الذى لم يبخل بتقديم الدعم الكامل لهذه القوافل ومتابعتها بشكل دائم بداية من مراحل الاعداد لها وأثناء تجوالها فى المحافظات والمناطق الحدودية وحتى تعود الى الجامعة مرة أخرى وذلك إيماناً منه بالدور الانسانى للجامعة وللمستشفى من أجل خدمة المجتمع بما يليق باسم ومكانة الجامعة ودورها التعليمى والتنموى.

ويأتى ذلك فى إطار تطوير المستشفى لما تقدمه من خدمات طبية متنوعة بعد إعتمادها من الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء واعتبارها مركزاً معتمداً لتقديم الأنشطة المتعلقة بالتطوير المهنى الطبي وهو ما ينعكس بشكل كبير على مكانة مستشفي سعاد كفافي الجامعي وتأكيد قيمتها فى المجتمع سواء على المستوى الاكاديمى أو المستوى العام ويعد هذا الاعتماد نتاج رؤية متجددة بضرورة النهوض بالمستشفي لوضعها علي خارطة المراكز الطبية المتميزة ليس فقط كمقدم للخدمة الطبية وانما كمركز لإعداد الكوادر الطبية من أبناء الجامعة وأبناء الجامعات المصرية الأخري.









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