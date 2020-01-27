شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين جامعة بنها ومعهد إعداد القادة لإعداد قيادة شبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان حول بروتوكول التعاون بين جامعة بنها ومعهد إعداد القادة بحلوان، يهدف البروتوكول الموقع بين جامعة بنها ومعهد إعداد القادة إلى وضع خطة متكاملة، لتوعية الشباب وإعداد قيادة شبابية تسهم في بناء الدولة، بالإضافة إلى دعم برامج ريادة الأعمال لطلاب الجامعات بالتعاون بين الجانبين.

وأشار التقرير، إلى أن جامعة بنها تلتزم بإنشاء مركز لإعداد القادة، بهدف تنفيذ برامج معهد إعداد القادة بحلوان وقطاع الأنشطة بوزارة التعليم العالى، من خلال إقامة الندوات واللقاءات الثقافية، حيث يتم اختيار المتميزين لحضور الدورات المنعقدة بمعهد إعداد القادة بحلوان، وكذا إنشاء لجان فرعية متخصصة تساعد المركز على أداء مهامه بسهولة مثل (لجنة الابتكار وريادة الأعمال ـ التنمية البشرية ـ المعلومات والمشاريع القومية ـ ذوى الاحتياجات الخاصة).

ولفت التقرير، إلى أن معهد إعداد القادة يقوم بالتنسيق مع جامعة بنها في إعداد البرامج التدريبية من حيث المحتوى والزمن حتى يتواكب مع نفس النوع من الأنشطة على مستوى الجمهورية وتيسير المحاضرين والخبراء والجهات المشتركة مع المعهد ببروتوكولات التعاون.

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من جانبه، أكد الدكتور طايع عبد اللطيف أن هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من رسالة معهد إعداد القادة بإعداد كوادر طلابية وقيادات شبابية قادرة على تحمل المسئولية مع الوفاء بمتطلبات سوق العمل وبناء شخصية متكاملة للشباب الجامعي، وأيضًا استكمالًا لدور الجامعة كمؤسسة تربوية تعليمية تهتم بالأنشطة الطلابية البناءة بجانب الحياة الأكاديمية.

وقع بروتوكول التعاون الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، على جانب آخر، بدأت الجامعات المصرية إجازة الفصل الدراسى الأول وسط جدول كبير من الأنشطة الطلابية على كافة المستويات الفنية والثقافية والرياضية .