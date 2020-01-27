شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تأجيل تجنيد طلبة معهد المستقبل للهندسة بالمنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر صباح اليوم الاثنين الموافق 27 يناير ، قرار رقم 230 لسنة 2019، الخاص بتأجيل تجنيد طلبة معهد المستقبل العالى للهندسة بالمنصورة ، حيث صدق الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والانتاج الحربى، القائد العام للقوات المسلحة، على قرار رقم 230 لسنة 2019، والخاص بتأجيل تجنيد طلبة معهد المستقبل بالمنصورة.

كان الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قد صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتباراً من اليوم الاثنين.

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ويتم صرف ملفات التطوع بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 27/2/2020 ، ويبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارا من يوم السبت الموافق 1/2/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 5/3/2020.

وتيسيراً على راغبى التطوع خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات ، حيث يتم سحب ملفات التطوع من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون ، وبمناطق التجنيد والتعبئة فى (القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا ) وأقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات الغير متواجد بها مناطق تجنيد وتعئبة.