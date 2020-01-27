شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات ترجمة المستندات المتعلقة بزواج الأجانب واستخراج الرخص الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، العديد من الخدمات الهامة بالنسبة للجمهور المتعامل معها، خاصة المتعلقة بالمعاملات اليومية لهم، والتى تتعدد ما بين إشهار وتوثيق وترجمة وتسجيل عينى وغيرها من الخدمات، وتقوم الإدارة العامة للترجمة بترجمة ما يصدر عن الشهر العقارى والتوثيق من معاملات، والتى من أبرزها العقود المشهرة، والتوكيلات، وعقود الزواج بين المصريين والأجانب، والرخص الدولية، كما يمكن ترجمة أى أوراق يمكن اعتمادها وختمها من الأمين العام للمصلحة ومنها عقود الاتفاق وعقود الإيجار وشهادات الخبرة، وتكون الترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى اللغة العربية أو العكس .

ويتطلب لترجمة العقود والاشهادات والتوكيلات أوراق ومستندات محددة وهى:

1- صورة من بطاقة الرقم القومى أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب .

2- صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك (10 جنيهات فقط رسم أمين عام ).

3- إيصال سداد رسوم الترجمة .

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يذكر أن توثيق زواج الأجانب في مصر، يمر بعدد من الإجراءات تبدأ بتوجه الزوج والزوجة بشخصهما إلى مقر مكتب توثيـق الأحوال الشـخصية بـوزارة العدل والمختص نوعا بتوثيق عقود زواج المصريين بالأجانب.

واشترط العقد ألا يقل سن الزوج والزوجة ن 18 سـنة، وأن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد فرق السن عـن 25 سنة، مع إحضار شاهدين عدل وحضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقاري وذلك في حالة عدم تحدث الأجنبي للغة العربية.

كما يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.

وعن المستندات والأوراق المطلوبة للتوثيق فقد اشترطت الآتى:

1- شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.

2- شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.

3- إحضار 5 صور شخصية حديثة.