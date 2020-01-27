شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة 128 ألف جنيه من مكتب عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى جامعة الأزهر فرع الشرقية، تحقيق فى واقعة، سرقة 128 ألف جنيه من خزنة مكتب عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالشرقية، وقامت الكلية بتحرير محضر، وتم إخطار نيابة مركز شرطة الزقازيق، حيث تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لشرطة النجدة من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف فرع الزقازيق، بسرقة مبلغ 128 ألف جنيه من خزينة مكتب عميد الكلية الدكتور محمد الغرباوي، وتوجهت قوة من مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أحمد متولي، رئيس مباحث المركز ومعاونيه النقبين محمد مصطفي، ومحمد صديقي، إلى فرع الجامعة.

وبالفحص تبين من التحريات أن المبلغ تم سرقته من الخزنة، وأن الخزنة مفتوحة بمفتاحها الطبيعي، وبالعرض على نيابة مركز الزقازيق، قررت برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس نيابة المركز وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، طلب تحريات المباحث حول الواقعة، فيما تم فتح تحقيق فى الواقعة من قبل إدارة الجامعة.

وفى سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان، القبض على 3 عاطلين؛ متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

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تلقى اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، إخطارًا من العميد خالد فرج عيسى، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود عدة بلاغات بتعرض عدد من المصانع للسرقة وقت إغلاقها بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى قاده الرائد أحمد الخولي، رئيس مباحث أول العاشر من رمضان، ومعاونيه النقباء محمد عقل وحسام بلطة ومحمد عبدالسلام وياسر المخزنجي، بإشراف العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر من رمضان.

وتبين أن وراء ارتكاب وقائع السرقات كلًا من: "علي.ج" 45 سنة، و"محمد.ص" 42 سنة، مُقيمان بالعاشر من رمضان، و"سعيد.ع" 55 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، فيما جرى ضبط المتهمين، وبمناقشتهم تبين أنهم وراء ارتكاب 4 وقائع مُحرر بشأنها بلاغات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15199 جُنح أول العاشر من رمضان لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .