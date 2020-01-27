شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يكلف بإحداث نقلة حقيقية فى جودة الطرق والنظافة بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وأكد على الأهمية البالغة لتسريع وتيرة الإنجاز فى القاهرة الكبرى، من خلال خطط تنفيذية غير تقليدية، تتواكب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة من مشروعات غير مسبوقة تستهدف تغيير شكل الحياة فى القاهرة، واستعادة رونق هذه العاصمة التاريخية التى تحظى بمكانة عالمية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة لم تبخل على الإنفاق على مجالات التنمية فى القاهرة، من خلال مشروعات تطوير المحاور والطرق، والقضاء على العشوائيات، ونقل المدابغ، وبناء المساكن، كما يقوم محافظا الجيزة والقاهرة بجهود كبيرة من خلال تواجدهما فى المواقع الميدانية بشكل مكثف وحتى وقت متأخر كل يوم، لكن يظل هنالك، بالرغم من كل هذا، حاجة للمزيد من العمل والجهد حتى يظهر للمواطن أثر هذا التطوير، لا سيما مع الكثافة السكانية للقاهرة الكبرى التى يقطنها نحو 18٪؜ من سكان مصر.

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وأضاف رئيس الوزراء أن ما يلحظه خلال تنقله بين مناطق مختلفة فى القاهرة أثناء تحركاته اليومية يشير إلى أهمية تكثيف الجهد خلال المرحلة المقبلة، لإحداث نقلة حقيقية يشعر بها المواطن على صعيد جودة الطرق، والنظافة، وغيرها من الملفات لصيقة الصلة بحياة المواطن اليومية.

وكلف رئيس الوزراء بقيام محافظى الجيزة والقاهرة بسرعة عرض خطة عمل تنفيذية عاجلة، تتضمن الجداول الزمنية، وتكاليف التنفيذ، للمشروعات ذات الأولوية للمواطن، مع الاستعانة بخبرات المراكز البحثية وكليات الهندسة والتخطيط العمراني لجامعتي القاهرة وعين شمس، من أجل وضع حلول مبتكرة تراعى محدودية الموارد، وتسهم فى الوقت ذاته فى تحقيق المستهدفات فى أقصر فترة ممكنة، على أن يتم العرض على رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، حتى يتسنى البدء فى التنفيذ.