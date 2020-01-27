شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إجلاء ركاب إيرانيين من طائرة بعد خروجها عن المدرج بمطار "ماهشهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت طائرة ركاب إيرانية، صباح اليوم الاثنين، عن المدرج أثناء هبوطها فى مطار "ماهشهر" جنوبى البلاد دون أن تسفر عن وقوع إصابات، وتم إجلاء الركاب من الطائرة. ووفق موقع "سبق" أدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة وهى من طراز "بوينج MD"، وأثار حالة من الهلع فى صفوف الركاب، وكان على متنها 150 راكباً.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدنى الإيرانى، إن طائرة ركاب إيرانية تعود إلى شركة "كاسبين" للطيران أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد قادمة من العاصمة طهران، انحرفت عن مسارها في مدرج المطار واصطدمت بجدول على حاشية المدرج، ولم تقع أى إصابات بين الركاب.

Advertisements

وكان الحرس الثورى الإيرانى أسقط طائرة ركاب أوكرانية خطأ قرب طهران يوم الثامن من يناير كانون الثانى مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا.