شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إجلاء ركاب إيرانيين من طائرة بعد خروجها عن المدرج بمطار "ماهشهر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت طائرة ركاب إيرانية، صباح اليوم الاثنين، عن المدرج أثناء هبوطها فى مطار "ماهشهر" جنوبى البلاد دون أن تسفر عن وقوع إصابات، وتم إجلاء الركاب من الطائرة. ووفق موقع "سبق" أدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة وهى من طراز "بوينج MD"، وأثار حالة من الهلع فى صفوف الركاب، وكان على متنها 150 راكباً.
وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدنى الإيرانى، إن طائرة ركاب إيرانية تعود إلى شركة "كاسبين" للطيران أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد قادمة من العاصمة طهران، انحرفت عن مسارها في مدرج المطار واصطدمت بجدول على حاشية المدرج، ولم تقع أى إصابات بين الركاب.
وكان الحرس الثورى الإيرانى أسقط طائرة ركاب أوكرانية خطأ قرب طهران يوم الثامن من يناير كانون الثانى مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إجلاء ركاب إيرانيين من طائرة بعد خروجها عن المدرج بمطار "ماهشهر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.