شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو هشيمة ومحافظ الفيوم يفتتحان بعد قليل قرية خليفة يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قرية خليفة يونس، بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، اليوم، بحضور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، حيث تعتبر قرية خليفة يونس، القرية الـ 16 في المبادرة التى أطلقها أحمد أبو هشيمة منتصف عام 2014 بالتعاون مع جمعية الأورمان، وجابت معظم محافظات الجمهورية التي تضم قرى مصنفة ضمن الأكثر احتياجاً.

وشملت عملية إعمار قرية خليفة يونس، إعادة إعمار وتطوير 30 منزلاً، وفرشهم وتأثيثهم بالكامل، ومدهم بالأجهزة الكهربائية، كما تم تسليم 24 مشروعًا تنموياً، و5 كراسي متحركة و20 سماعة طبية لغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة، والتكفل بزواج 30 فتاة يتمية من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج ، واجراء عدد (50) عملية عيون و(25) عملية قلب للمرضى غير القادرين.

كان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تفقد قرية خليفة يونس بمركز طامية محافظة الفيوم، والتى تم إعادة إعمارها ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا فى مصر، حيث استمع فيها أبو هشيمة لكافة تفاصيل عملية إعادة الإعمار وفرش المنازل، قبل أيام من افتتاح القرية.

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وقام أبو هشيمة بتوزيع الهدايا على أطفال القرية، قبل أن يصطحب الأهالى فى جولة بمنازلهم مقدما تهانيه لهم على إعمار منازلهم، واستقبل الأهالى كلمات أبو هشيمة بالزغاريد والدعوات.

يذكر أن عملية إعادة إعمار قرية خليفة يونس، تضمنت إعادة إعمار 30 منزلا وتأثيثهم بالكامل، كما سيتم تمويل 33 مشروعا صغيرا، وإهداء 25 أجهزة طبية وتعويضية، وتنفيذ 75 عملية قلب ونظر، والتكفل بزواج 30 فتاة يتيمة.