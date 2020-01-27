شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التموين والتنمية المحلية يتابعان سير المنظومة التموينية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وذلك لتنسيق الجهود والأعمال ما بين المحافظين، ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات، بهدف متابعة سير المنظومة التموينية فى كافة محافظات الجمهورية وخاصة سير منظومة الخبز، والعمل على توجيه كافة المسئولين بالمحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية، بما يضمن رفع جودة الخبز، ومتابعه سير عمل المنشآت التموينية المختلفة.

كما تم التطرق ومناقشة أهم الإجراءات التى من شأنها ضمان انتظام العمل بالمخابز والإدارات التموينية المختلفة، ومنها زيادة عدد مفتشي التموين، وزيادة عدد السيارات والسائقين لتوجيه المزيد من الحملات التموينية لتكون أكثر انتشاراً.

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وشدد المصيلحي على أهمية دراسة الأماكن الأكثر احتياجاً والتي لا يوجد بها مخابز ليتم التركيز عليها ودراسة الطلبات المقدمة في هذه المناطق بالتنسيق بين مديرية التموين والمحافظة المعنية، مؤكدا بأن هناك تناغم وتنسيق مشترك بين وكلاء الوزارة والمحافظين بما يضمن ضبط الأداء.

ومن ناحية أخرى أشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك توجيهات للمحافظين بتوفير كل الدعم لمديري مديريات التموين بالمحافظات للقيام بدورهم الفعال في تنفيذ المنظومة التموينية، والتأكد من التزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدى مدعم مطابقة للمواصفات بمحافظات الجمهورية.